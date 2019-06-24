Порошенко предложил переименовать Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко призывал украинцев, планировавших отдых за Границей, поехать в Грузию. Порошенко обратился к правительству Украины с предложением предоставить на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия. Таким образом, по мнению Порошенко, эти удешевит авиабилеты и украинцы устремятся в Грузию.

Кроме того, Порошенко обратился к министерству иностранных дел Украины с предложением изменить официальное название Грузия на Сакартвело (грузинское произношение страны).

Заявления Порошенко прозвучали на фоне запрета авиасообщения России с Грузией. Петр Порошенко старается оставаться в информационном поле, поскольку до парламентских выборов остается менее месяца, а его партия «Европейская солидарность» стремительно теряет популярность и ее рейтинг находится на границе проходного барьера в 5% голосов избирателей.