Противник Эрдогана вновь победил в Стамбуле

Правящая партия Турции – Партия справедливости и развития (АКР), основанная турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, все же проиграла в крупнейшем городе страны. На повторных выборах в Стамбуле кандидат от АКР, бывший премьер-министр Бинали Йилдырым набрал 45% голосов, а его соперник Экрем Имамоглу, представляющий ряд оппозиционных партий, включая Республиканскую народную партию (СНР), получил почти на 10 процентов больше – 54%. Кстати, АКР никогда не набирала так много голосов на выборах в Стамбуле.

Трудно переоценить значение поражения для правящей партии. Дело в том, что Эрдоган — после поражения в последний день марта — настоял на перевыборах. Следовательно, поражение сейчас особенно чувствительно и обидно.

Напомним, на выборах весной после подсчета голосов выяснилось, что кандидат от оппозиции обошел экс-премьера всего на 14 тыс. голосов. Это, конечно же, очень мало для многомиллионного мегаполиса. Однако повторные выборы не оставили ни у кого ни малейших сомнений, кого стамбульцы хотят видеть у себя в городе мэром. Имамоглу, который в политике, кстати, является практически новичком, сумел, тем не менее, увеличить разрыв до 800 тыс. голосов!

Избиратели крупнейшего города Турции недвусмысленно высказались против авторитарного руководства президента Эрдогана, больших проблем в экономике, роста цен и безработицы. Глава государства признал поражение, но тут же рассказал, какими могут быть его дальнейшие действия.

Он прозрачно намекнул, что у нового стамбульского градоначальника могут возникнуть проблемы с законом. По словам президента, Имамоглу можно обвинить в оскорблении одного из провинциальных губернаторов. После вынесения обвинительного вердикта ему придется сложить с себя полномочия мэра. Конечно, такие угрозы можно квалифицировать как удар ниже пояса, хотя справедливости ради следует заметить, что сам Реджеп Тайип Эрдоган в 1998 году примерно так же лишился поста стамбульского мэра — после того, как все лишь процитировал строки из стихотворения. Ту цитату признали угрозой секулярной модели государства в Турции, и этого обвинения хватило для смещения с поста мэра.

В Стамбуле живет очень большая доля 82-миллионного населения Турции —примерно пятая часть. Еще весомее его роль в экономике. На город приходится порядка четверти всех турецких инвестиций, а также треть экономики страны, оцениваемой в 748 млрд долларов.

Но потеря Стамбула, это значительно больше, чем просто потеря самого крупного турецкого города и коммерческой столицы. Пост мэра Стамбула стал для самого Эрдогана трамплином, позволившим ему достигнуть высот политического Олимпа. Если 49-летний Имамоглу достойно проявит себя на этом посту, то в недалеком будущем у Эрдогана может появиться серьезный соперник.

«Ключевой вопрос сейчас: как администрация Эрдогана отреагирует на победу Имамоглу? — говорит аналитик лондонского банка Rabobank Петр Матис. — Она может проявить рационализм и сосредоточиться на проведении реформ в экономике, но с другой стороны, не исключено, что власти попытаются ограничить возможности Имамоглу в преддверии парламентских и президентских выборов, которые состоятся через четыре года».

Кстати, сам Имамоглу уже заявил, что готов работать с АКР — и к встрече с президентом Эрдоганом.

Имеется также вариант, что в случае победы Имамоглу как оппозиция, так и Эрдоган могут настаивать на проведении досрочных выборов.

Кроме экономики, находящейся в очень неважном состоянии, в пользу Экрема Имамоглу сыграл и курдский фактор. Часть курдских избирателей в марте проигнорировала выборы, но пришла на повторные выборы по призыву сидящего сейчас в тюрьме бывшего лидера прокурдской Демократической партии народов (HDP) Селахаттина Демирташа поддержать Имамоглу.

Власти парировали призыв Демирташа, уговорив Абдуллу Оджалана, тоже сидящего за решеткой лидера курдской партии PKK, считающейся в Турции, США и Европе террористической организацией, обратиться к крупнейшему нацменьшинству в Турции с просьбой оставаться на выборах нейтральными. Однако вместо пользы этот призыв принес только вред, потому что отняло у АКР немало голосов националистов.

Победа Имамоглу может подлить масла в огонь турецкой политической неразберихи, потому что она может подвигнуть недовольных политикой Эрдогана членов АКР выйти из партии. Авторитет АКР неуклонно снижается с тех пор, как Эрдоган в прошлом году победил на выборах президента и принес присягу.

Конечно, поражение в Стамбуле для Реджепа Тайипа Эрдогана крайне неприятно, но у него имеются и другие рычаги власти для контроля над крупнейшим турецким городом. Его партия, например, доминирует в муниципальном совете Стамбула и вместе с союзником победила в 25 из 39 городских районов.