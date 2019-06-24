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Преимущества каркасных домов

Москва, 24.06.2019
В последнее время в России все более популярной становится канадская каркасная технология возведения домов, предусматривающая использование СИП-панелей.
#PressRelease

Каркасные дома в спб и в других городах России обладают следующими преимуществами:

  • Главная особенность каркасных домов – их теплота. К примеру, стандартная СИП-плита толщиной около семнадцати сантиметров характеризуется такими же теплоизолирующими свойствами, что и стена из кирпича толщиной два с половиной метра.
  • Стоимость. Это ключевая особенность, побуждающая обратить внимание на данную технологию людей, которые не располагают финансовыми возможностями для строительства дома из кирпича или бруса. При возведении каркасного дома можно экономить на всем. Поскольку легкая конструкция не нуждается в капитальном фундаменте, исчезает необходимость рыть под него котлован, а благодаря отсутствию необходимости оштукатуривать СИП-панели обеспечивается возможность экономии на внутренней отделке помещений.
  • Высокая скорость строительных работ. На возведение каркасного дома уходит в несколько раз меньше времени, чем при строительстве такого же дома из кирпича или бруса. Это объясняется тем, что каркасный дом, в отличие от дома из других стройматериалов, не нуждается в длительной усадке фундамента.
  • Простота строительных работ. Для возведения каркасного дома не требуется владение мастерством плотника или каменщика. Собирать СИП-панели очень просто, и с выполнением этой работы легко может справиться бригада из двух-трех человек, умеющих обращаться со строительным инструментом.

Наряду с вышеперечисленными достоинствами, каркасные дома, возведенные по канадской технологии, имеют и ряд изъянов:

  • Пожароопасность. Она обусловлена тем, что каркасные дома на 90% состоят из горючих стройматериалов. Однако надо учитывать, что дома из бруса или бревен в неменьшей степени подвержены опасности пожара. Для снижения данного риска каркасные дома должны строиться с неукоснительным выполнением правил пожарной безопасности.
  • Недолговечность. СИП-панели подвержены гниению под действием влаги и поражению плесенью и грибками. Чтобы продлить срок службы каркасного дома, при его возведении нужно соблюдать технологию пароизоляции и обустроить эффективную вентиляционную систему.
  • Низкий уровень звукоизоляции. Данный дефект обычно обусловлен несоблюдением технологии строительства. При установке СИП-панелей необходимо уделять повышенное внимание плотности их примыкания друг к дружке. При отсутствии щелей между СИП-панелями уровень звукоизоляции сопоставим с шумоизоляцией, характерной для дома из бруса или кирпича.
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