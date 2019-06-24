Путин приказал провести внезапную проверку боеготовности ЦВО

По приказу Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина в Центральном военном округе проводится внезапная проверка боеготовности, сообщает глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ 24 июня начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», - сообщил Шойгу в ходе совещания с высшим офицерским составом ВС России.

Министр обороны подчеркнул, что в ходе проверки с 6 утра по московскому времени в полную боевую готовность приведены войска Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные части Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

В ходе проверки отрабатывается охрана «важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны», также будут отработаны возможности устранения незаконных вооруженных формирований, рассказал Шойгу.

Министр уточнил, что проверка продлиться с 24 по 28 июня. В ходе маневров будет проведено более 50 учений на более чем 35 полигонах.