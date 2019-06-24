Путин продлил действие контрсанкций

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому до 31 декабря 2020 года продлевается действие котнтрасанкций, введенных нашей страной в ответ на антироссийские ограничительные меры.

Согласно документу, размещённому 24 июня 2019 года на официальном портале правовой информации, Кабмин РФ должен обеспечить осуществление мер, которые необходимы для реализации этого указа. Также правительству поручается при необходимости вносить определённые предложения, направленные на изменение предусмотренного документом срока действия отдельных контрсанкций.

Указ вступил в силу с момента его подписания.

Напомним, в июле 2015 года президент РФ подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», согласно которому, на территорию РФ запрещён ввоз некоторых видов продуктов питания из стран ЕС, а также из США, Австралии, Канады и других государств, которые ввели санкции против нашей страны.