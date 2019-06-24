Роспотребнадзор ужесточил контроль за грузинским алкоголем

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усилила контроль за алкоголем поставляемый в РФ из Грузии. Согласно данным ведомства, регулярный контроль грузинского алкоголя показывает ухудшение качества продукции, передаёт ТАСС.

В частности, в период с 2014 по 2018 годы количество грузинских вин, которые не соответствовали обязательным требованиям Роспотребнадзора, увеличилось почти в 3 раза. Речь идёт о продукции АО «Багратиони-1882», ООО «Батоно», ООО «Бадагони», ООО «Болеро энд Компани», ООО «Дом Грузинского Вина», ООО «Кахетинское Традиционное Виноделие», ООО «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков» и ООО «Корпорация Грузинское Вино».

В настоящее время все партии алкогольной продукции этих производителей не допущены к ввозу на территорию нашей страны.

Информация Роспотребнадзора появилась на фоне указа президента РФ Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года запрещено совершать авиаперевозки в Грузию, а туристическим опетаторам рекомендуется «воздержаться» от продажи путёвок в эту страну.