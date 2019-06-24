Российский авторынок занял 12 место в мире

В мае 2019 года США, где было продано более 1 миллиона 590 тысяч автомобилей, стали лидерами по продажам автомобилей в мире.

На втором месте с результатом продаж 1 млн. 560 тысяч автомобилей находится авторынок Китая. Таким образом, Пенкин совсем немного уступил США и, скорее всего, в июне стоит ожидать смены лидера, Замыкает тройку самых успешных стран по продажам автомобилей Германия, где в прошлом месяце было продано 333 тысячи машин, сообщает Daily-Motor.

Также продолжают радовать отечественных специалистов и показатели России по данному фактору. В нашей стране было продано 138 тысяч автомобилей. С этими показателями РФ заняла 12-е место в мировом рейтинге. Стоит отметить, что в Южной Корее было продано всего на 12 тысяч автомобилей больше, что позволило ей обогнать Россию всего лишь на один пункт.

Напомним, ранее запросы российского бренда Lada заняли первое место в поисковиках Google, оставив позади продукцию крупнейших мировых автопроизводителей.