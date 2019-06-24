Россия назвала условие для Киева по сохранению транзита газа

Российская сторона готова сохранить транзит своего газа через территорию Украины при условии, что все споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» будут урегулированы справедливо. Об этом рассказал первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько.

Чиновник подчеркнул, что Россия, с учетом роста спроса на энергоносители в Европе готова использовать, как новую, так и уже имеющуюся инфраструктуру по доставке топлива.

Приходько еще раз напомнил, что строящийся «Северный поток — 2» является экономическим проектом, а не альтернативным маршрутом взамен уже действующим. Речь идет не только об украинском направлении, но о транзите через другие страны.

«Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую ГТС на взаимоприемлемых условиях после 2019 года», - рассказал Приходько.

Напомним, контракт с Россией по транзиту газа истекает для Украины в конце текущего года. Переговоры о новом договоре Москва и Киев ведут в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии, но прийти к конкретным договоренностям пока не удалось.