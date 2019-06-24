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Россияне не хотят четырехдневную рабочую неделю

Москва, 24.06.2019

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина жителей нашей страны не хотели бы, чтобы их рабочая неделя состояла из четырёх дней. Так ответили 48% респондентов.

За переход к четырехдневной рабочей недели высказались 29% опрошенных. Безразличной к такой перспективе относится 17% участников опроса. Примерно 6% пока не определились с ответом, передаёт РИА Новости.

Наибольше число тех, кто ответил отрицательно проживают в населённых пунктов с населением до 500 тыс. человек, а также люди старшего возраста (от 60 лет и выше).

Положительно восприняли идею премьер министра Дмитрия Медведева жители крупных городов, а также те россияне, чей возраст не превышает 34-х лет.

Опрос ВЦИОМ был проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью по двухосновной случайной выборке. Максимальный размер погрешности не превышает 2,5 %.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 июня глава российского Кабмина Дмитрий Медведев предположил, что в обозримом будущем наша страна может перейти на четырехдневную рабочую неделя. Это, по его мнению, может повысить производительность труда, а с другой стороны позволит работникам уделять больше времени отдыху, саморазвитию, а также общении со своей семьёй.

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