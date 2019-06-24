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Система промокодов и скидок: основные преимущества

Москва, 24.06.2019
Многие магазины для расширения клиентской базы и увеличения объема продаж создают свои интернет-представительства. Этот способ шопинга подходит для тех потребителей, которые не желают или не имеют возможности тратить свое время на походы по магазинам.
#PressRelease

Чтобы привлечь как можно больше покупателей, онлайн-магазины и рестораны регулярно проводят разнообразные акции, в число которых входят промокоды, предоставляющие возможность воспользоваться весьма ощутимыми скидками, к примеру https://promokodus.com/campaigns/papa-johns. Эта система позволяет покупателю сэкономить немалые деньги. В зарубежных странах, в особенности в Европе и США эта система прекрасно отлажена. Например, менеджеры многих российских магазинов постоянно выезжают в европейские страны в определенный период, чтобы совершить закупки по низким ценам в сезон скидок, а затем привозят купленные товары в Россию и получают значительную выгоду от их продажи.

Промокоды действуют путем вписывания определенного кода на вебсайте онлайн-магазина при выполнении покупки. Воспользоваться промокодом может далеко не каждый желающий, поскольку он представляет собой уникальный набор цифр, известный лишь немногим покупателям. Существуют разные виды промокодов: на бесплатную доставку купленного товара, на скидку при оплате покупки, на получение подарка и др. Общий смысл использования данной системы заключается в привлечении максимально возможного количества покупателей, и ради достижения данной цели продавцы идут на самые разные ухищрения. Например, клиентам предоставляется возможность при совершении повторной покупки приобрести товары по сниженной стоимости. Для покупателей это очень выгодно, так как они могут приобретать со скидками самые разнообразные товары: одежду, обувь, бытовую технику и др.

Промокод может появляться в отдельном блоке на странице онлайн-магазина с товарами. Обычно он показывается в правом верхнем углу и не создает помех для просмотра каталога с товарами, покупателю после выбора товара нужно лишь кликнуть по надписи «получить промокод». Кроме того, этот же блок может открываться немедленно после открытия вебсайта онлайн-магазина, в таком случае можно предварительно кликнуть на окошко, чтобы получить свой промокод для скидок до того, как будет выбран нужный покупателю товар из представленного ассортимента. Промокод никогда не помешает, так как позволяет сэкономить немалые суммы денег. В настоящее время промокоды можно получить и на специализированных интернет-ресурсах. На них содержится подробное описание того, какие действия надо совершить для получения и использования скидки.

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