Токио оценил шансы договориться с Москвой по Курилам на G20

Россия и Япония не достигнут окончательного соглашения по совместной экономической деятельности на южных Курилах во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите G20 в Осаке, передает агентство Kyodo.

СМИ уверено, что произойдет это по причине разногласий между Москвой и Токио, которые не были урегулированы из-за того, что два государства больше времени в ходе переговоров уделяли теме мирного договора.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью программе «Вести» заявил, что Россия не откажется от Курильских островов, несмотря на территориальные претензии Японии.

В ходе выступления Путина ведущий отметил, что президент РФ недавно вернулся с Южных Курил, где открылась новая школа. В этой связи глава государства сообщил, что правительство имеет четкую программу по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил.

Напомним, Москва и Токио до сих не подписали мирный договор из-за отсутствия договоренности по вопросу принадлежности трех островов южных Курил. По итогам Второй мировой войны острова вошли в состав СССР, с чем категорически не согласен Токио, который считает острова своей территорией.