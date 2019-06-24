Вход/Регистрация Подписка

Токио оценил шансы договориться с Москвой по Курилам на G20

Москва, 24.06.2019
  • Токио оценил шансы договориться с Москвой по Курилам на G20

Из открытых источников

Россия и Япония не достигнут окончательного соглашения по совместной экономической деятельности на южных Курилах во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите G20 в Осаке, передает агентство Kyodo.

СМИ уверено, что произойдет это по причине разногласий между Москвой и Токио, которые не были урегулированы из-за того, что два государства больше времени в ходе переговоров уделяли теме мирного договора.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью программе «Вести» заявил, что Россия не откажется от Курильских островов, несмотря на территориальные претензии Японии.

В ходе выступления Путина ведущий отметил, что президент РФ недавно вернулся с Южных Курил, где открылась новая школа. В этой связи глава государства сообщил, что правительство имеет четкую программу по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил.

Напомним, Москва и Токио до сих не подписали мирный договор из-за отсутствия договоренности по вопросу принадлежности трех островов южных Курил. По итогам Второй мировой войны острова вошли в состав СССР, с чем категорически не согласен Токио, который считает острова своей территорией.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: 55 рублей за доллар – это не шутка
      Курс доллара: 55 рублей за доллар – это не шутка
    2. Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: погода снова всех удивит
      Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: погода снова всех удивит
    3. Учёные рассказали, как защититься от рака кишечника
      Учёные рассказали, как защититься от рака кишечника
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама