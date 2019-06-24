Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America. В банке заявляют, что сегодняшний курс американской валюты завышен 13%, а мера поможет стабилизировать американскую экономику.

Как заявляют финансисты, в случае, если Трамп пойдет на эту меру, то Федеральный резервный банк Нью-Йорка получит распоряжение от казначейства продавать доллар и закупать другие валюты в больших объемах. Данные меры уже принимались банком в период с 1970 по 1990 год, чтобы стабилизировать курс доллара, и результат оказался положительным.

В настоящий момент финансовые рынки перешли в режим ожидания саммита G20, где может пройти встреча Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению экспертов рынка, итоги этой встречи станут во многом решающими для торговой повестки. Пока рубль продолжает расти по отношению к доллару.