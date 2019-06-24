Трамп ужесточил санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил об усилении санкций в отношении Ирана. По словам американского лидера, новые ограничительные меры нацелены на верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи.

В частности, как отметил Трамп, санкции лишат аятоллу и его офис, а также тесно связанных с ним людей, доступа ко всем финансовым ресурсам и поддержке. При этом глава Белого дома отметил, что не ищет конфликта с Ираном и хочет заключения сделки по его ядерной программе, передаёт РИА Новости.

«Скажу только одно: мы никогда не позволим Ирану владеть ядерным оружием, кроме того Тегеран должен немедленно прекратить спонсировать терроризм», – резюмировал Трамп.

Ранее один из советников президента США, отвечающий за политику в этом регионе, пообещал, что Вашингтон отметит санкции, если будет заключена новая сделка по ядерной программе Ирана. В иранском руководстве на это ответили, что никаких переговоров с США не будет пока все ограничительные меры против страны не будут отменены.