Трамп ввел санкции против Хаменеи и стражей революции

Президент США Дональд Трамп обвинил Высшего руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи во «враждебном поведении» и ввел санкции против него и восьми высших офицеров Корпуса стражей исламской революции (IRGC, или КСИР), наиболее боеспособного вида Вооруженных сил Ирана. Явно провокационный шаг Белого дома вне всякого сомнения имеет целью еще больше обострить и без того взрывоопасное состояние в отношениях между США и ИРИ.

Трамп следует своей тактике – не объявляет Ирану войну, но пытается задушить санкциями его экономику и убедить народ, что во всех бедах виноват режим, а в первую очередь рахбар и консерваторы. Которых, ввиду этого, следует свергнуть.

Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что новые санкции не позволят Али Хаменеи и его администрации пользоваться финансовыми ресурсами. Любая финансовая организация, которая совершит транзакции для лиц, попавших в санкционный список, будет «отключена» от финансовой системы США со всеми вытекающими отсюда серьезными последствиями.

«Высший руководитель Ирана является одним из тех, кто особенно виноват во враждебном поведении режима», — подчеркнул Дональд Трамп.

Новые санкции не окажут серьезного воздействия на Иран, экономика которого уже находится в рецессии. Скорее, они являются символическим наказанием за нападения на танкеры, приписываемые Вашингтоном иранцам, и сбитый американский беспилотник, утверждает Bloomberg со ссылкой на неназванных бывших чиновников из Министерства финансов США.

Эти санкции, скорее, рассчитаны на психологический эффект. Они должны разозлить и оскорбить гордых иранцев, по мнению Брайана О’Тула, старшего сотрудника Атлантического совета, раньше работавшего в отделе санкций Министерства финансов США.

Действительно, реальный эффект от новых санкций будет небольшой, потому что под санкциями уже и так находится более 80% иранской экономики, как утверждает госсекретарь Майк Помпео. Глава внешнеполитического ведомства отправился на Ближний Восток, в Саудовскую Аравию и ОАЭ, призывать к созданию совместного фронта против Тегерана.

Под санкциями находятся около тысячи иранских компаний, организаций и физических лиц. В мае США, к примеру, запретили покупать у Тегерана сталь, чугун, алюминий и медь.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, часть новых санкций действительно новые и являются реакцией на события последних дней и недель, другие разрабатывались относительно давно. Министр финансов считает, что санкции против ИРИ вполне эффективны и ставят экономику Ирана на грань коллапса.

МИД Ирана предсказуемо отреагировало на новые американские санкции: они не сломят решимость иранского народа, который будет и дальше защищать свой суверенитет, и не заставят Тегеран сесть за стол переговоров.

«Неужели у США еще остались санкции, чтобы вводить их против Ирана? — задал риторический вопрос в понедельник на пресс-конференции в Белом доме представитель Министерства иностранных дел ИРИ Аббас Мусави. — Администрация Трампа прекрасно знает, что если бы санкции и давление были ответом, то они бы дали результат намного раньше».