Врачи назвали семь полезных свойств вишни

Как рассказали диетологи в летний сезон обязательно нужно включать в свой рацион плоды вишни, которые богаты витаминами и микроэлементами, помогающими не только поддержать организм в хорошем состоянии, но и благодаря пектину, а также витаминам групп B и P, C, фолиевой кислоты и каротину, сбросить лишний вес и улучшить состояние сердца и сосудов.

Помимо того, что эта ягода разрушает жировые накопления, она благотворно влияет на работу головного мозга и нервной системы, является вашей помощницей в стабилизации ночного сна. Врачи рассказали, что если за несколько часов до сна есть вишню, то она увеличит длительность ночного отдыха. Малая калорийность вишни позволяет употреблять ее даже людям с заболеваниями эндокринной системы, такими как диабет, из-за невысокого гликемического индекса.

Диетологи рассказали также, что употребление нектара этого плода позволит избежать рецидивов хронических болезней. А регулярное употребление в пищу сока этих ягод поможет избавиться от болей в суставах, снизит риск приобретения артрита и подагры. Такой нектар поможет понизить уровень холестерина в организме и мышечной боли после активных тренировок.