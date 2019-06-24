Зеленский наводит мосты с Вашингтоном

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов совершил визит в США. «Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который должен состояться вскоре по приглашению президента США Дональда Трампа. В этом контексте Иван Баканов донес американской стороне ряд стратегических посылов главы украинского государства»,— комментирует итоги визита СБУ в своем Facebook.

Как правило, подготовкой к визиту занимается министр иностранных дел, но МИД Украины до сих пор укомплектован ставленниками экс-президента Украины Петра Порошенко, которые, в лучшем случае, не проявят должной активности. Во время первого визита Зеленского в Брюссель МИД поставил президента в глупое положение, написав ему речь с цитатами из выступления Петра Порошенко.

Иван Баканов является другом детства Владимира Зеленского, бывшим юристом студии «Квартал 95», бывшим руководителем партии «Слуга народа», которому Зеленский всецело доверяет.

Отношения с США оказались под угрозой с начала президентства Зеленского. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани анонсировал свой визит на Украину, в ходе которого он собирался встретиться с Зеленским. Джулиани хотел убедить Зеленского не препятствовать расследованию о вмешательстве Украины в президентские выборы в США в 2016 году. Тогда украинские власти вбросили компромат на руководителя избирательного штаба трампа Пола Манафорта. Однако спустя день Джулиани отменил поездку на Украину, обвинив в ее срыве окружение Зеленского, которые «являются врагами Трампа и врагами США».

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заинтересован в расследовании относительно экс-вице-президента Джона Байдена (вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года), которого украинская прокуратура заподозрила в получении взяток от украинской газодобывающей кампании Burisma.