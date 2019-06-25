Австрийский суд разрешил экстрадицию украинского олигарха в США

Верховный суд Австрии принял решение экстрадировать Дмитрия Фирташа в США, где ему грозит до 50 лет тюремного заключения по обвинению в коррупции. Для экстрадиции, после решения суда, необходимо так же согласие министра юстиции Австрии.

Фирташ был арестован в Австрии по запросу США еще в марте 2014 года и выпущен под залог в 174 млн долларов. В 2014 году перед президентскими выборами на Украине к Фирташу в Вену прилетали Петр Порошенко и Виталий Кличко. По результатам встречи Фирташ поддержал кандидатуру Порошенко в качестве президента и запретил Кличко учавствовать в президентских выборах. Получив в свои руки Фирташа, американцы существенно усилят влияние на украинскую политику, поскольку олигарх может многое им рассказать в обмен на смягчение наказания.