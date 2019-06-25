Чтобы набирать очки в международных рейтингах, любая научная разработка ВУЗов должна иметь конкретного заказчика

Галопирующая конкуренция на глобальных рынках, все более жесткая привязка самых конкурентно-способных отраслей промышленности и бизнеса к прикладным научным разработкам, тотальное сокращение времени, которое любая компания или отрасль может позволить себе на внедрение НИОКР в производственный режим – все эти составляющие глобального успеха или неуспеха на международных рынках заставляют государства практически на бегу переключать механизмы кооперации серьезной науки и бизнеса, на более высокие скорости. Достаточно упомянуть Китай, который еще 10 лет назад был олицетворением дешевых рабочих рук и алгоритмов «copy-paste», а сейчас занимает самые почетные места среди лидеров инновационного развития. Так, в 2018 году Китай занял почетное 17-е место в международном рейтинге Глобального инновационного индекса (ГИИ), который публикуется Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). По статистике же научных публикаций, которая также является свидетельством реальной научно-исследовательской деятельности, Китай уже давно занимает второе место, уступая лишь Соединенным Штатам.

Какие выводы можно сделать из общемирового тренда на все более плотную связку «наука-успех»? Первый и главный – среди критериев, по которым принято оценивать эффективность научных разработок, все большее значение получает конверсия любого НИОКР в работающие контракты. Безусловно, важными составляющими остаются и будут оставаться и показатели по научным публикациям, и по индексу цитируемости, и по инвестициям в науку со стороны государства со стороны государства и бизнеса. Но выживут и смогут претендовать на лидерство только те общества, в которых будет достигнута максимальная эффективность с точки зрения окупаемости науки, ее способности превратить теоретические гипотезы и лабораторно-полевые испытания во вполне конкретные цифры финансовых показателей.

И здесь у нас, оказывается, есть не только мощнейшие резервы в виде науки, работающей в рамках высших учебных заведений, но и вполне ощутимые результаты. Вдумайтесь – в период с 2010 по 2017 год предприятиями России выпущено продукции, разработанной благодаря вузовским научно-технологическим разработкам, на более чем 500 миллиардов рублей, получено более тысячи российских и международных патентов, реализовано более 300 серьезных инновационных проектов, которые изначально имели целью именно запуск в производство, а не просто публикации и присвоение почетных званий их разработчикам. И все это – только в рамках реализации одного Постановления Правительства №218 от 2010 года.

Как сделать, чтобы эти цифры стали еще больше, и мы реализовали наше стремление выбиться в лидеры научно-технологического прогресса? Считаю, для этого необходимо усилить несколько факторов, напрямую влияющих на развитие, в данном случае, вузовской академической науки:

Любая научная разработка должна иметь конкретного заказчика. В настоящее время главным заказчиком тех разработок, которые я упомянула, являются коммерческие компании и промышленные предприятия, работающие в рамках постановления Правительства РФ №218 от октября 2010 года. Государство гарантирует и финансирует часть научной разработки конкретному высшему учебному заведению, компании же, со своей стороны, также обязаны вложиться в исследование и разработку - финансами. Понятно, что заставить бизнес тратить серьезные деньги (а мы говорим о суммах в среднем 100 и выше миллионов рублей) на абстрактные фантазии, невозможно. Остро назрела необходимость серьезного и современного информационного сопровождения научных разработок, реализуемых российскими вузами. Нужна серьезная работа по освещению не только успехов наших ученых, но и по максимальному освещению и донесению до руководителей коммерческих структур тех возможностей, которые существуют по кооперации с серьезной наукой уже сейчас. Наш предприниматель зачастую уверен, что настоящие инновации, влияющие на прибыльность его бизнеса – это где-то далеко, где-то между Кремниевой Долиной и Китаем. Если он будет знать, как правильно оформить заявку на включение в программу и будет уверен, что заявку рассмотрят самым серьезным образом – поток желающих посотрудничать с нашими вузовскими исследователями, может увеличиться в разы. Необходимо помочь нашим университетам увеличивать собственные прибыли за счет прикладных научных разработок в интересах заказчиков, и дополнительных услуг в сферах их вузовских компетенций. Для примера – в американских университетах, где есть медицинская специализация, только доход от клиник может составлять до 10% прибыли ВУЗа в год. Нашим ведущим ВУЗам, полагаю, стоит очень серьезно задуматься, наконец, о формировании полноценных отделов маркетинга и продаж. И даже за опытом далеко ходить не надо – некоторые российские ВУЗы, не входящие даже в первую сотню национального рейтинга, подчас имеют мощнейшие отделы маркетинга и продаж, позволяющие им не только оставаться на плаву, но и развивать бизнес.

Уверена, что если в национальном масштабе получится создать качественную «воронку продаж» (не надо бояться этих терминов) вокруг ведущих российских ВУЗов, вопрос попадания в самые престижные международные рейтинги будет решен. Безусловно, значительно вырастет и уровень преподавания, так как наши Университеты смогу позволить себе, что называется, «гораздо больше» в отношении ведущих мировых профессоров и исследователей.