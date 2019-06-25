Чтобы набирать очки в международных рейтингах, любая научная разработка ВУЗов должна иметь конкретного заказчика

Галопирующая конкуренция на глобальных рынках, все более жесткая привязка самых конкурентно-способных отраслей промышленности и бизнеса к прикладным научным разработкам, тотальное сокращение времени, которое любая компания или отрасль может позволить себе на внедрение НИОКР в производственный режим – все эти составляющие глобального успеха или неуспеха на международных рынках заставляют государства практически на бегу переключать механизмы кооперации серьезной науки и бизнеса, на более высокие скорости. Достаточно упомянуть Китай, который еще 10 лет назад был олицетворением дешевых рабочих рук и алгоритмов «copy-paste», а сейчас занимает самые почетные места среди лидеров инновационного развития. Так, в 2018 году Китай занял почетное 17-е место в международном рейтинге Глобального инновационного индекса (ГИИ), который публикуется Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). По статистике же научных публикаций, которая также является свидетельством реальной научно-исследовательской деятельности, Китай уже давно занимает второе место, уступая лишь Соединенным Штатам.
Какие выводы можно сделать из общемирового тренда на все более плотную связку «наука-успех»? Первый и главный – среди критериев, по которым принято оценивать эффективность научных разработок, все большее значение получает конверсия любого НИОКР в работающие контракты. Безусловно, важными составляющими остаются и будут оставаться и показатели по научным публикациям, и по индексу цитируемости, и по инвестициям в науку со стороны государства со стороны государства и бизнеса. Но выживут и смогут претендовать на лидерство только те общества, в которых будет достигнута максимальная эффективность с точки зрения окупаемости науки, ее способности превратить теоретические гипотезы и лабораторно-полевые испытания во вполне конкретные цифры финансовых показателей.
И здесь у нас, оказывается, есть не только мощнейшие резервы в виде науки, работающей в рамках высших учебных заведений, но и вполне ощутимые результаты. Вдумайтесь – в период с 2010 по 2017 год предприятиями России выпущено продукции, разработанной благодаря вузовским научно-технологическим разработкам, на более чем 500 миллиардов рублей, получено более тысячи российских и международных патентов, реализовано более 300 серьезных инновационных проектов, которые изначально имели целью именно запуск в производство, а не просто публикации и присвоение почетных званий их разработчикам. И все это – только в рамках реализации одного Постановления Правительства №218 от 2010 года.
Как сделать, чтобы эти цифры стали еще больше, и мы реализовали наше стремление выбиться в лидеры научно-технологического прогресса? Считаю, для этого необходимо усилить несколько факторов, напрямую влияющих на развитие, в данном случае, вузовской академической науки:
Уверена, что если в национальном масштабе получится создать качественную «воронку продаж» (не надо бояться этих терминов) вокруг ведущих российских ВУЗов, вопрос попадания в самые престижные международные рейтинги будет решен. Безусловно, значительно вырастет и уровень преподавания, так как наши Университеты смогу позволить себе, что называется, «гораздо больше» в отношении ведущих мировых профессоров и исследователей.