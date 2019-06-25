Диетолог рассказал о пользе фастфуда

Врач – диетолог Екатерина Миронова рассказал о необходимости пересмотра отношения к некоторым «здоровым» продуктам людям, желающим похудеть, сообщает «Medical Note».

Так, оливковое масло вовсе не способствует снижению веса, как считает большинство сторонников здорового и сбалансированного питания.

Врач подтверждает, что продукт богат необходимыми для организма микроэлементами и витаминами, однако, калорий в нем слишком много и для заправки блюда хватает одной ложки. Также можно смело отказаться от обезжиренных кисломолочных продуктов, которые являются бесполезными для организма. В данном случае лучше отдать предпочтение продуктам с более высоким показателем жирности.

При этом вред от фастфуда сильно преувеличен, главное приготовить его в домашних условиях, считает Миронова. Она подчеркнула, что домашние бургеры или шаурма достаточно безвредное и питательное блюдо и куда более вкусные, чем в пунктах быстрого питания. Однако их не стоит употреблять в пищу для желающих сбросить лишний вес.

А вот от шашлыка лучше отказаться совсем из-за большого количества опасных канцерогенов, считает диетолог. Также стоит поступать и майонезом, который полезней заменить натуральным греческим йогуртом.