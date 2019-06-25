Эксперт: СПГ из США «взорвет экономику Польши»

Как заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич, ЕС уже несет потери в связи с антироссийскими санкциями, но самые большие потери еще впереди, заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Сенатор уверен, что американский сжиженный газ, «который будет навязан Польше, взорвет ее экономику» и уничтожит все достигнутые там достижения.

«Европа несёт потери в связи с санкциями. И это очень важный момент, который надо решать», - заявил сенатор. При этом он уверен, что «Северный поток — 2» будет сдан в срок. На данный процесс не повлияет членство России в ПАСЕ.

«Об этом наше руководство уже сказало. И здесь не имеет значения наше присутствие или отсутствие в ПАСЕ», - уверен Клинцевич.

Он также назвал проблемой для России невозможность использовать «газотранспортную систему Украины, так как потребление газа в Европе увеличивается».

Ранее замглавы российского аппарата правительства Сергей Приходько подтвердил, что Россия готова сохранить транзит собственного газа через украинскую территорию на взаимоприемлемых условиях.