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Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: и снова сюрпризы

Москва, 25.06.2019
  • Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: и снова сюрпризы

Сергей Бобылев/ТАСС

Синоптики Гисметео составили прогноз погоды на следующую неделю, пообещав жителям Русской равнины новые климатические сюрпризы.

Согласно их данным, после непродолжительного, но чувствительного «осеннего ненастья», летнее тепло вернётся в большинство российских регионов, установив нормальный температурный фон, соответствующий климатической норме.

Так, снова по-летнему жарко станет на Урале. Уже к этим выходным от пасмурной, дождливой погоды здесь не останется и следа. Например, в Магнитогорске и Челябинске в воскресенье, 30 июня на небе не будет даже облачка, а яркое солнце прогреет воздух до плюс 27-29. В период с 1 по 4 июля средняя температура воздуха составит плюс 26-28, ожидается переменная облачность, но в основном солнечно и без осадков.

Ближе к следующему уикенду станет свежее – в субботу, 6 июля и в воскресенья, 7 июля термометры покажут 22-24, местами возможны кратковременные дожди. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле температура 1-7 июля будет держаться в пределах плюс 22-26, в Тюмени и Тобольске – плюс 23-28, но и здесь ожидаются некоторые погодные сюрпризы – в начале недели местами будет очень жарко до плюс 30-31.

К климатической норме, по прогнозу Гиметео, вернётся погода на следующей неделе и в Приволжье. В частности, в Пензе и Нефтекамске будет плюс 24-26, переменная облачность, местами осадки. В Пензе, Оренбурге и Перми – плюс 26-28. Немного прохладнее в первые 7 дней июля ожидается в Саранске – плюс 20-23, и Нижнем Новгороде – плюс 21-24. По данным синоптиков, возможны дожди местами сильные.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на следующую неделю

По прогнозу Гисметео, с наступлением второго летнего месяца потеплеет и в Москве. При этом ранее синоптики обещали, что в первой декаде июля будет прохладно и пасмурно. Однако, столичных жителей ждёт очередной погодный сюрприз – температурный фон постепенно придёт в норму. При этом возвращения аномальной жары, которая ещё недавно наблюдалась в регионе, ждать не стоит. Но и промозглой климатической осени, которая вот-вот на несколько дней накроет столицу, тоже точно не будет.

Самым холодными в период с 1 по 7 июля станут первый и последние дни недели – в понедельник, 1 июля, а также в субботу, 6 июля и в воскресенье, 7 июля ожидается плюс 21-22, возможно выпадение осадков. Самыми тёплыми станут среда, 3 июля и четверг, 4 июля. В эти дни в Москве воздух прогреется до 25 градусов выше нуля, осадков не будет. При этом геомагнитный фон останется спокойным, а атмосферное давление составит 743-745 мм ртутного столба, что также в пределах нормы.

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