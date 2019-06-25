Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики США

Джером Пауэлл – глава Федеральной резервной системы США, выступая 25 июня в Совете по международным отношениям – заявил о возросших рисках для американской экономики. По его словам, в ФРС очень серьёзно к ним относятся, передаёт РИА Новости.

«Мы готовы, если потребуется, использовать все доступные нам инструменты», – отметил Пауэл, добавив, что регулятор по-прежнему ожидает, что инфляция внутри страны рано или поздно приблизится к показателю в 2%, но не так быстро, как это ожидалось ранее.

Таким образом, глава американского Центробанка вновь озвучил аргументы в пользу более низких процентных ставок, однако всё-так дал понять, что сам факт сокращения ставок не является неизбежным. В свою очередь президент ФРС Сент-Льюиса Джеймс Буллард заявил, что сокращение ставок сразу на 50 базисных пунктов является необоснованным.

Напомним, в конце прошлой недели глава американского регулятрора не исключил, что базовая ставка ФРС может быть понижена уже на следующем заседании в июле. При этом он пояснил, что такое решение будет принято исходя из ситуации, которая к тому моменту сложится на рынке, а также будет зависить целого ряда экономических показателей.