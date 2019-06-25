Истерика Украины: делегация «самостийной» приостановила работу в ПАСЕ

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостановила свою работу в ПАСЕ. По словам Владимира Арьева – представителя «незалежной» в ассамблее Владимира Арьева, сделано это в знак протеста против восстановления прав делегации РФ на июньской сессии, передаёт «Lenta.ru».

При этом он пояснил, что украинские парламентарии будут принимать участие в обсуждении лишь тех вопросов, которые связаны с лишением полномочий представителей РФ. Кроме того, Арьев рассказал, что в самое ближайшее врем в Верховную Раду будет направлено обращение для решения вопроса о дальнейшем участии делегации Украины в заседаниях ПАССЕ.

В свою очередь депутат Алексей Гончаренко в эфире одного из местных телеканалов рассказал, что делегация «самостийной» уже покинула зал заседаний. По его словам, парламентарии обещали вернутся в ассамблею лишь для того, чтобы не дать избрать на должность вице-спикера ПАСЕ председателя российского представителя Леонида Слуцкого.

Он также пообещал, что 25 июня украинская делегация в полном составе обязательно придёт на заседание после обеда, чтобы проголосовать за наложение санкций на РФ.

«В обсуждении всех остальных вопросов мы участия принимать не будем. Это символ нашего протеста против позорного решения, которое было принято минувшей ночью», – резюмировал Гончаренко.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой делегация РФ сможет участвовать в июньской сессии. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Таким образом, российская делегация впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.