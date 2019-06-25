Курс доллара: в ЦБ объяснили, почему рубль укрепился сильнее прогноза

В понедельник 24 июня российский рубль рос к доллару и слабо колебался по отношению к евро. Днём валюта ЕС укрепилась в район 1,14 доллара на форексе. Индекс доллара при этом находится под давлением несколько последних дней, с того самого момента, как в ФРС не исключили, что уже на июльском заседании базовая ставка может быть понижена.

Ближе к вечеру курс доллара чувствительно просел к рублю на фоне укрепления европейской валюты на форексе. Сохранение аппетита к риску и налоговый период июня помогли нацвалюте обновить многомесячный максимум против доллара. В моменте он снижался до 62,575 руб. – минимума с августа прошлого года. Курс евро повышался на 30 коп. до 71,35 рубля.

Рубль также некоторое время продолжал поддерживаться нефтью, но после дневных попыток удержаться неподалеку от максимумов июня — выше 64 долларов за баррель, к вечеру сполз ниже этого уровня. В то же время, пик налогового периода, приходящийся на текущую неделю, оказывает поддержку российской валюте. В итоге на закрытии биржи курс доллара к рублю составил 62,6 руб., курс евро – 71,3.

Тем временем, ЦБ объяснил, почему усредненный курс рубля во втором квартале 2019 года укрепился несколько сильнее, чем того ожидал Банк России в марте. Это было вызвано повышенным иностранным спросом на ОФЗ и более высокими ценами на нефть, поясняется в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ за июнь. Рубль был стабильным в этот период вопреки общей тенденции валют стран с развивающейся экономикой: те снизились в среднем на 1.5%.

«Поддержку рублю оказали высокий спрос иностранных инвесторов на российские государственные облигации, продолжающийся рост привлекательности рубля для сделокcarry-trade и отсутствие новостей о возможном ужесточении санкций», — подчеркивает ЦБ.

По всей видимости, эти факторы сохранят свое влияние в ближайшее время.

По мнению большинства экспертов, в паре доллар-рубль, если и будут происходить какие-то серьёзные колебания, то сторону дальнейшего укрепления рубля.

«Этому, в частности, может способствовать сохраняющийся интерес нерезидентов к высокодоходным отечественным активам», - считает Андрей Кочетков из компании «Открытие брокер».

Но, как напомнил Евгений Кошелев из Росбанка, реалии российского финансового рынка сейчас таковы, что практически любая новость о возможных санкциях против нашей страны вызывает пусть и краткосрочную, но панику в валютном и долговом сегментах.

«На более длительную перспективу такие эпизоды становятся отличным моментом для открытия длинных позиций по рублю – особенно актуально для ситуаций, когда детали сообщений СМИ оказываются малосодержательными по сути», – подчеркнул он.

В свою очередь Дмитрий Бабин из компании «БКС брокер» отметил, что в ближайшие дни динамику мировых валют будут определять ожидания саммита G20, который состоится в Осаке 28-29 июня. Именно с ним связывают надежды на возобновление диалога между США и КНР по внешнеторговым проблемам.

«Если до встречи Трампа и Си не поступит каких-то уже совсем явных сигналов, свидетельствующих о её срыве, то скорее всего, глобальные рисковые активы сохранят позитивную динамику, что будет способствовать умеренному укреплению рубля», – уверен он.

Главным же, по мнению, Бабина фактором относительной силы рубля остаётся высокий спрос на ОФЗ.

«При стабильной ситуации на мировых рынках и отсутствии новых санкций пара доллар-рубль в ближайшие дни останется в диапазоне 62,8-63,2, пара евро-рубль – в границах 71,4-71,9», – резюмировал эксперт «БКС Брокер».

Между тем аналитик БКС Премьер Антон Покатович также напоминает, что после заседания ФРС, фокус рынка плавно сместился на саммит G20.

«Этот фон позволяет рублю оставаться в районе ниже 63: санкционная риторика конца прошлой недели пока не оказала значительного давления на нацвалюту. Инвесторы ждут встречу Путина и Трампа, что позволяет им игнорировать новые призывы к санкциям против России. Также всех интересует, возобновятся ли переговоры о торговле США и КНР», – отметил эксперт.

Он также считает, что так как давление на Трампа со стороны Конгресса после провала доклада спецпрокурора Мюллера снизилось, руки у главы Белого дома в отношении Москвы развязаны. А это, по его мнению, позволяет надеяться на некоторое сближение позиции двух лидеров.

«Конечно, чего-то масштабного ждать не приходится. Но позитивом станет даже поиск точек улучшения взаимодействия сторон на мировой арене. В итоге ожидание от встречи Путина и Трампа, а также набор факторов в виде рыночного risk-on, растущей нефти и завершающегося на этой неделе налогового периода, вероятно, будут способствовать удержанию рублем своих прочных позиций. Прогнозируемый курс рубля до G20 — в диапазоне 62.5–64.5», — уверен Покатович.