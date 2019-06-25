Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

Курс доллара США во второй половине дня перешёл к повышению относительно рубля. Ослабление нацвалюты поддерживает снижение аппетита к риску на мировых торговых площадках. По данным с Московской биржи, на 17:00 мск курс доллара вырос до 62,84 руб., курс евро – до 71,56 руб. Ранее во вторник доллар опускался до 62,4975 руб. – минимума с августа 2018 года.

Таким образом, рубль во вторник умеренно снижается к доллару и евро, отыгрывая снижение спроса на рисковые активы. По мнению большинства экспертов, причиной для этого стало усиление напряжённости между Вашингтоном и Тегераном, а также неопределенность в перспективах торговых переговорах США и КНР.

Нацвалюту, по-прежнему, поддерживает пик налогового периода, приходящийся как раз на вторник, а также ожидания инвесторами аукциона Минфина РФ по размещению ОФЗ, который пройдёт в среду, 26 июня.

В свою очередь аналитики Sberbank CIB считают, что рубль переоценен, несмотря на то, что потенциал его укрепления ещё не исчерпан. По их мнению, несмотря на то, что во вторник доллар немного отыграл у доллара, его курс в ближайшие дни может упасть до уровня 62.2 руб. Кроме того, они предположили, что если статистика по рынку жилья в США окажется хуже ожиданий, то это приведёт к ослаблению доллара.

Кроме того, доллар может также упасть, если глава ФРС подтвердит готовность снижать процентные ставки в этом году. Напомним, выступление главы американского регулятора Джерома Пауэлла намечено сегодня на 20:00 мск.

Также эксперты Сбербанка напоминают, что на следующей неделе ожидается дополнительный спрос на валюту для обратной конвертации выплаченных дивидендов.

«Другими словами, покупать валюту имеет смысл перед саммитом G20 из-за рисков, связанных с торговой войной, а также возможной встречей лидеров РФ и США Владимира Путина Дональда Трампа, на фоне которой могут активизироваться сторонники антироссийских санкций», – резюмировали в Сбербанке.