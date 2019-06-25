Грузинский лари рухнул после приостановки авиасообщения с Россией

Курс грузинского лари обвалился до исторических минимумов после приостановки авиасобщения с Россией.



Грузинский Национальный банк установил официальный курс на 26 июня, который составляет 2,833 лари к доллару, что на 1,4% ниже уровня понедельника. Курс нацвалюты Грузии падает уже несколько дней подряд. В коммерческих банках и пунктах обмена доллар и вовсе можно купить только за 2,84-2,87 лари.



Падение курса лари происходит на фоне решения российских властей приостановить полеты российских авиакомпаний в Грузию и рекомендаций россиянам избегать посещения страны. Связано это с ростом антироссийских настроений в Тбилиси и нападением на российских журналистов.

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявил ранее глава грузинской Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.



Только в 2019 году общие траты российских туристов в Грузии составили больше 1 млрд долларов, что составляет треть от общего объема доходов турбизнеса страны.



Однако грузинские власти не связывают серьезное падение курса национальной валюты с ухудшением отношений с Россией. По словам главы Министерства экономики Грузии Натии Турнава, делается все возможное для преодоления валютного кризиса.