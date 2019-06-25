Министр промышленности и технологий Турецкой Республики станет почетным гостем ИННОПРОМ-2019

Экспозиция страны-партнера расположится в Павильоне № 1 и займет около 3000 кв.м. В рамках нее свои новейшие технологии и разработки в сфере промышленности представят крупнейшие компании Турции, такие как DURMAZLAR MAKINA, LAYNE BOWLER POMPA, HÜRMAK PLASTİK OTOMOTIV MAKİNA, YILMAZ REDÜKTÖR, HİDROMODE HİDROLİK MAKİNA и многие другие. На Торжественной церемонии открытия ИННОПРОМ-2019, которая пройдет в Киноконцертном театре «Космос», страна-партнер представит колоритное культурное шоу.

На ИННОПРОМ-2019 пройдут мероприятия российско-турецкого промышленного форума, посвященные сотрудничеству в области машиностроения, инвестиций и торговли. В рамках пленарной сессии запланировано обсуждение двустороннего сотрудничества с участием Дениса Мантурова и Мустафы Варанка.

Всего на ИННОПРОМ-2019, вместе с Турцией, будет представлено 15 национальных экспозиций, что в 2 раза превышает результат прошлого года. Свои национальные стенды представят Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Китай, Словакия, Чехия, Южная Корея, ЮАР, Япония. Впервые — Австрия, Казахстан, Франция и Тайвань.

Тема ИННОПРОМ-2019: «Цифровое производство: интегрированные решения».

Напоминаем, что на официальном сайте ИННОПРОМА продолжается регистрация участников: ссылка