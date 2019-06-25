МКБ финансирует мирный атом

Московский кредитный банк (МКБ) заключил соглашение о выдаче банковских гарантий с АО «АСЭ» — крупнейшей в мире инжиниринговой компанией в атомной отрасли. Установленный лимит — 12 млрд рублей. «Соглашение с АО “АСЭ” является еще одним этапом успешного развития сотрудничества банка с предприятиями государственной корпорации “Росатом”, в том числе в части предоставления финансирования», — прокомментировал Александр Афонин, первый вице-президент МКБ.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» АО «АСЭ» — один из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, на глобальном рынка строительства АЭС он занимает около 30%. Ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. «Мы рады началу взаимодействия с МКБ, это сотрудничество позволит нам расширить свои возможности в реализации как российских, так и международных проектов», — прокомментировал Николай Подоров, старший вице-президент АО ИК «АСЭ».