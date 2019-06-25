На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко

Сотрудник администрации президента Андрей Богдан создал специальную группу для поиска и сбора информации, которая касается личных распоряжений Петра Порошенко, сообщает украинское ТВ.

Перед группой стоит задача по сбору всей необходимой информации по фактам коррупции и неправомерных действий бывшего главы государства. Особенно следственную группу интересует начало военных действий на востоке страны.

Отдельная рабочая группа займется преступлениями Порошенко в ходе обстрелов ДНР и ЛНР, особенно в Дебальцево и Иловайске. По мнению авторов расследования, руководство ВСУ специально «занижало» потери и записывало многих погибших украинских военных, как пропавших без вести.

Напомним, вооруженный конфликт на Востоке Украины возник после государственного переворота в Киеве в 2014 году, когда был свергнут законно избранный президент Виктор Янукович, а его место занял проамериканский Петр Порошенко.