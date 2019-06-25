Порошенко: «Украина пропустила дипломатический удар»

Возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы очень охотно комментируют отставные украинские чиновники.

«Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Раньше мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, а по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена. В ближайшее время я задействую все свои внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространялся далее», — написал экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

Во время президентской избирательной кампании Порошенко активно муссировал тему «пророссийского реванша», позиционируя себя как защитника «национальных интересов». Президентские выборы Порошенко с треском проиграл и сегодня его партия «Европейская солидарность» рискует не попасть в парламент. Помимо партии Порошенко на скудном националистическом электоральном поле пасутся еще несколько политических сил. Угроза «задействовать все свои внешнеполитические связи» так же является попыткой набить себе цену – европейские и американские политики сторонятся погрязшего в коррупционных скандалах Порошенко.