Приоритеты посла США на Украине – Донбасс и коррупция

Прибывший 18 июня в Киев новый посол США на Украине Уильям Тейлор огласил приоритеты своей работы. Первая задача – «Чтобы Российская Федерация ушла с Донбасса», — заявил Тейлор. Второй задачей американский посол видит борьбу с коррупцией на Украине. Примечательно, что новый посол США, в отличие от своих предшественников, не упомянул о Крыме.

Уильям Тейлор, занимавший должность посла США на Украине с 2006 по 2009 год, стал уже третьим американским послом в Киеве за последние два месяца. 31 мая этого года временным поверенным в делах США на Украине была назначена Кристина Квин. До этого, с 2016 года Вашингтон представляла чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович, но 6 мая этого года она была в экстренном порядке отозвана в США за несколько месяце до окончания своей каденции.

Назначенная на должность посла еще президентом США Бараком Обамой, Мари Йованович оказалась в эпицентре громкого скандала. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил ее в препятствовании расследованию в отношении лиц, причастных к «сливу компромата» на экс-руководителя предвыборного штаба Пола Манафорта, и в присвоении финансовых средств, выделенных США для Украины.

20 июня во время выступления в формате «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявил: «Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупируем, – что полная чушь, ложь».