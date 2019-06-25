Путин проведет встречу с Трампом на саммите G20

Российский президент Владимир Путин встретится со своим американским коллегой президентом Дональдом Трампом в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

Чиновник уточнил, что лидеры планируют обсудить ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, а также контроль над вооружениями и двусторонние отношения. Помимо этого, чиновник сообщил, что Дональд Трамп при общении с Владимиром Путиным затронет тему «вмешательства» в выборы. О том, что встреча состоится подтвердили и в Кремле. В настоящий момент обсуждаются детали саммита.

Помимо встречи с российским президентом, у Трампа намечены переговоры с другими мировыми лидерами. Среди них премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Тайип Эрдоган.