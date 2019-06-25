Россиянам пообещали дешёвые цены на бензин

Россиянам пообещали, что в ближайшее время цены на бензин всех марок снизятся. Источники компенсации нефтяникам выпадающих доходов при поставках топлива на внутренний рынок на 2020 год уже официально согласовали представители Минфина и Минэнерго.

По словам Алексея Сазонова – главы департамента налоговой и таможенной политики финансового ведомства РФ, соответствующие поправки в законодательство будут внесены в Кабмин уже 26 июня. При этом Сазанов пояснил, что это позволит сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке и даже понизить его стоимость, передаёт ТАСС.

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Весной 2018 года стоимость топлива на АЗС страна резко подорожала, взлетев почти в 5 раз выше уровня инфляции. Летом того же года Госдума приняла закон о завершении в России налогового маневра. Он предполагает отмену экспортных пошлин на «чёрное золото» и голубое топливо» с одновременным увеличением налога на добычу полезных ископаемых.

Таким образом, нефтяникам стало выгоднее продавать топливо и полученный из него бензин за рубеж, чем реализовывать его внутри страны. Чтобы избежать дефицита топлива роста цен на него, Кабмин ввёл так называемый обратный акциз, который выплачивается нефтяникам при условии, что они поставляют на внутренний рынок достаточное количество нефти.

В апреле 2019 года правительство и российские нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен на бензин. Действие этого документа завершается в начале июля 2019 года.