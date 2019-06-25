Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

С 25 июля клиенты Сбербанка смогут отправлять денежные средства с кредитных карт на дебетовые. Такая возможность уже доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Согласно информации пресс-службы банка, чуть позже этой функцией смогут воспользоваться и пользователи мобильного приложения, передаёт РИА Новости.

Как пояснили агентству в колл-центре кредитной организации, операция по переводу денег с кредитки на дебетовую карту приравнивается к снятию наличных с кредитной карты. Поэтому за такой перевод взимается комиссия не менее 390 руб. и начисляются проценты на переведённую сумму. При этом эта сумма не будет попадать в льготный период.

По словам вице-президента банка Игоря Мамонтова, новый сервис Сбербанка является ответом на растущую потребность клиентов, которым больше не нужно искать ближайший банкомат для того, чтобы взять деньги с кредитной карты.

«Перевод легко можно сделать в «Сбербанк Онлайн» привычным способом по номеру телефона или карты», – резюмировал он.

В свою очередь эксперты, которых опросили журналисты РБК, убеждены, что в условиях низкой финансовой грамотности новая услуга может привести к дальнейшему росту закредитованности населения. Кроме того, новым сервисом могут воспользоваться мошенники. В частности, если они получат доступ к банковской карте, то с дебетовой они смогут перевести ограниченное количество средств, а вот кредитку можно будут опустошить полностью. Напомним, у кредитных карт Сбербанка кредитный лимит доходит до 3 млн руб.