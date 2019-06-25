В Чехии экстренно остановлен энергоблок одной из АЭС

Второй энергоблок на АЭС «Дукованы» юго-востока Чехии остановлен из-за технического сбоя, сообщает представитель руководства АЭС.

Он уточнил, что остановка произошла, так как возникли проблемы в работе одного из шести парогенераторов. При этом, какие именно проблемы возникли представитель не сообщает.

Ранее этот же энергоблок был выведен из работы на 40 дней для планового обслуживания, сразу после выхода данного блока на полную рабочую мощность выявилась проблема в парогенераторе.

Напомним, в настоящий момент в Чехии функционируют две АЭС - «Темелин» и «Дукованы», которые были построены еще советскими специалистами. Сегодня станции поставляют 40% всей электроэнергии страны. Самой старой из них – АЭС «Дукованы» уже почти 35 лет. АЭС была запущена в 1985 году.