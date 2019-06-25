В Германии поддержали политика, встретившегося с Путиным

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, который подвергся резкой критике у себя на родине из-за встречи с российским лидером Владимиром Путиным, получил неожиданную поддержку от члена Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридриха Мерца.

Напомним, 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума Кречмер пообщался с президентом России.

Мерц уверен, что так должен поступать каждый, «кто имеет такую возможность» и критиковать за подобный поступок Кречмера нельзя.

Представитель ХДС также сожалеет, что нельзя отменить антироссийские санкции. Евросоюз отказывается это делать до урегулирования конфликта на востоке Украины.

Мерц уверен, что от последствий санкций против России больше других страдают компании Восточной Германии. В западной части страны экономические связи с РФ поддерживаются, сообщил Мерц.

Напомним, Михаэль Кречмер, принимавший участие в Петербургском экономическом форуме, накануне своей поездки на мероприятие высказался за отмену санкций и выразил надежду, что «обе стороны будут двигаться навстречу друг другу».

Подобные высказывания подверглись критике со стороны возможной преемницы Ангелы Меркель - председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.