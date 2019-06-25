Вход/Регистрация Подписка

В Германии поддержали политика, встретившегося с Путиным

Москва, 25.06.2019

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, который подвергся резкой критике у себя на родине из-за встречи с российским лидером Владимиром Путиным, получил неожиданную поддержку от члена Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридриха Мерца.

Напомним, 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума Кречмер пообщался с президентом России.

Мерц уверен, что так должен поступать каждый, «кто имеет такую возможность» и критиковать за подобный поступок Кречмера нельзя.

Представитель ХДС также сожалеет, что нельзя отменить антироссийские санкции. Евросоюз отказывается это делать до урегулирования конфликта на востоке Украины.

Мерц уверен, что от последствий санкций против России больше других страдают компании Восточной Германии. В западной части страны экономические связи с РФ поддерживаются, сообщил Мерц.

Напомним, Михаэль Кречмер, принимавший участие в Петербургском экономическом форуме, накануне своей поездки на мероприятие высказался за отмену санкций и выразил надежду, что «обе стороны будут двигаться навстречу друг другу».

Подобные высказывания подверглись критике со стороны возможной преемницы Ангелы Меркель - председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: 55 рублей за доллар – это не шутка
      Курс доллара: 55 рублей за доллар – это не шутка
    2. Курс доллара готовят к обвалу
      Курс доллара готовят к обвалу
    3. Гисметео, прогноз погоды на неделю: погода снова удивит
      Гисметео, прогноз погоды на неделю: погода снова удивит
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама