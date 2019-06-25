В Германии всплеск ультраправого экстремизма

Общественность ФРГ бьет тревогу. Повод для беспокойств более чем достаточный – в прошлом году в стране зафиксирован резкий рост насилия со стороны ультраправых экстремистов. В 2018 году число актов насилия выросло по сравнению с предыдущим годом на 71%, с 28 до 48, включая 6 покушений на убийство с ярко выраженными расистскими мотивами.

Невеселая статистика приведена в ежегодном докладе о положении дел с демократической конституцией ФРГ, составленном спецслужбами Германии с целью мониторинга антиконституционной деятельности. Авторы последнего доклада, который будет представлен в бундестаге в четверг, 27 июня, утверждают, что в Германии в 2018 году насчитывалось 24100 ультраправых экстремистов. По сравнению с 2017 годом, когда численность их составляла 24 тыс. человек, рост небольшой, но каждый второй экстремист склонен к насилию. Это слишком много, по мнению сотрудников спецслужб, чтобы держать их всех под наблюдением.

Еще один вывод доклада об экстремизме в Германии гласит, что ультраправый экстремизм все больше провоцирует насилие антисемитской направленности.

Федеральные разведывательные службы называют группы и организации, отрицающие немецкую демократию и выступающие против нее, антигосударственными. Численность антигосударственных организаций в 2018 году тоже выросла. Так, число Reichsbürger, жителей Рейха, и Selbstverwalter, людей, не желающих жить в Федеративной республике Германия, увеличилось с 16,5 тыс. в 2017 году до 19 тыс. Члены этих группировок совершают многочисленные нарушения закона, включая оскорбления, угрозы физического насилия, подделку документов, сопротивление представителям правопорядка, незаконное хранение огнестрельного оружия.

Директор Федеральной службы защиты конституции (BfV) Томас Хальденванг пожаловался на пресс-конференции в Берлине, что экстремистов стало так много, что спецслужбы не в состоянии следить за ними и контролировать их.

Рост экстремизма в ФРГ некоторые наблюдатели сопоставляют с резким ростом авторитета и популярности партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая сейчас является крупнейшей оппозиционной партией в бундестаге и которой тоже приклеивают ярлык ультраправой. Усиление ультраправого экстремизма, по словам Тимо Рейнфранка, директора Amadeu Antonio Foundation, организации по борьбе с расизмом и экстремизмом, теперь угрожает политикам и истеблишменту.

«Сначала он (ультраправый экстремизм) был направлен на беженцев и мигрантов, — заявил он в интервью Financial Times.— Затем они все больше стали бороться с журналистами и юристами. Сейчас мы видим, что объектами их нападений все чаще становятся члены системы, истеблишмента».