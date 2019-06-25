В Минфине рассказали, будет ли меняться в России бюджетное правило

Владимир Колычев – заместитель главы Минфина РФ – рассказал рассматривает ли ведомство возможности изменения бюджетного правила. По его словам, несмотря на предложение ЦБ РФ делаться это не будет, передаёт РИА Новости.

«Бюджетное правило меняться не будет», - заявил Колчев, отвечая на вопрос одного из журналистов, не идёт ли поэтом поводу в российском Кабмине дискуссия.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина утверждала, что необходимо как можно скорее проанализировать порог в 7% ВВП для начала инвестирования средств из ФНБ, чтобы понимать достаточно ли этого объема.

При этом, по мнению руководителя Банка России, по сути речь идёт о расходовании дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, и если они будут тратиться полностью, то вернется зависимость макроэкономических показателей страны от изменения котировок на «чёрное золото».

Напомним, согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, все нефтегазовые доходы от цены на «чёрное золото» сверх планки отсечения считаются дополнительными, и за их счёт формируется ФНБ.