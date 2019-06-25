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В Прибалтики утвердили график отсоединения от сетей БРЭЛЛ

Москва, 25.06.2019

Календарь отключения от сетей БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) был утвержден главами Еврокомиссии, Польши и стран Прибалтики. График был утвержден накануне в Брюсселе. По планам страны Балтии должны полностью отсоединиться от российской энергосистемы не позднее 2025 года.

ЕК взяла на себя роль посредника при переговорах с Россией и Белоруссией в вопросах синхронизации с энергосистемой Западной Европы. Главной задачей Еврокомиссия видит, чтобы процесс отключения проходил слаженно.

Уточняется, что в целях отсоединения от России и Белоруссии будет проложен подводный кабель «Harmony Link» в Польшу, деньги на который должны быть изысканы уже к 2020 году. В 2021 году предполагается объявить конкурс на его строительство, а само строительство должно начаться в 2023 году.

По заявлению президента Литвы Дали Грибаускайте, данный документ является самым конкретным шагом в сторону синхронизации энергетических систем Прибалтики с Европой, чем все предыдущие действия, которые были не чем иным, как политическими обещаниями и декларациями.

«Это документ, который четко предусматривает, когда начинаем, что делаем, когда завершаем, как это делаем», — цитирует ее «Голос Балтии».

Ранее прошло тестовое отсоединение самого западного российского региона от прибалтийских республик. Эксперимент прошел удачно, что очень взволновало руководителей стран Балтии.

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