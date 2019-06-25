В Ростехе рассказали о характеристиках новейшего дрона-разведчика «Корсар»

В пресс-службе российской государственной корпорации Ростех раскрыли характеристики новейшего разведывательного беспилотника «Корсар». Его масса составляет 200 кг, длина фюзеляжа – 4,2 м, а размах крыльев – 6,5 м.

Также известно, что «Корсар», лётный образец которого впервые демонстрируется в открытом доступе на форуме «Армия-2019», может совершать полёт на высоте более 5 тыс. метров, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия и переносных ЗРК. При этом, экономичный двигатель позволяет дрону-разведчику находиться в воздухе до 8 часов, передаёт РИА Новости.

Уникальность новейшего беспилотника, который предназначен для воздушной разведки местности в любою погоду, заключается ещё и в том, что собранная им информация, может обрабатывается и мгновенно в режиме онлайн передаваться наземным службам.

Кроме того, «Корсар» можно также использовать для решения гражданских задач, в частности, для мониторинга окружающей среды, контроля ситуации на автодорогах, наблюдения за объектами инфраструктуры, при пожарах и других чрезвычайных ситуациях даже повышенной сложности.