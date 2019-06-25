Во Франции намекнули на отмену санкций против России

В ходе пресс-конференции премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что санкции против России временное явление и они могут быть отменены в любой момент. В брифинге принимал участие коллега Филиппа из России Дмитрий Медведев.

«Это временный этап, а данные меры могут быть отменены в любой момент», - сказал французский премьер. Он сообщил, что «знает, почему эти санкции были введены».

«Я думаю, что Россия об этом знает также», - прокомментировал ситуацию Эдуар Филипп. Он подчеркнул, что Москва и Париж должны использовать любые возможности для диверсификации взаимоотношений, сообщает телеканал «Россия 24». Политик напомнил о культурной общности двух народов и литературном прошлое. При этом Филипп не отрицает, что Россия и Франция иногда разделяют общую позицию, но иногда могут иметь и разные мнения.

Напомним, ранее Евросоюз объявил о продлении антироссийских санкций еще на год. 24 июня стало известно, что российский президент Владимир Путин продлил до 31 декабря 2020 года контрсанкции в отношении ЕС.