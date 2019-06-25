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Зеленский преобразовал администрацию в офис во главе с возможным мошенником

Москва, 25.06.2019

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами переименовал администрацию президента в офис президента: уволил всех сотрудников администрации и назначил этих сотрудниками в офис президента. «Основными задачами офиса являются организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий» говорится в указе Зеленского.

Одной из основных задач по переименованию организации может быть желание исправить нарушение закона, допущенное при назначении главы администрации президента. Ее руководитель Андрей Богдан, в соответствии с законом «Об очищении власти» (люстрации), не имел права быть главой администрации президента Украины. При этом закон о люстрации не запрещает ему возглавлять офис президента. Напомним, Андрей Богдан — бывший юрист олигарха Игоря Коломойского, спонсора предвыборной кампании Зеленского. Критики президента Украины считают, что назначение Богдана главой администрации президента было одним из обязательств Зеленского перед Коломойским.

Переименование администрации президента Украины в офис совпало с коррупционным скандалом, связанным с его главой. Журналисты проекта «Наши деньги», специализирующиеся на поиске компромата на государственных чиновников, опубликовали расследование, согласно которому Богдан зарабатывал на организации мошеннической схеме по обману коммерческих банков.

Предприятия, не желающие отдавать взятый в банке кредит, обращались к юридическим фирмам Богдана. Их юристы доказывали в суде, что предприятие ранее получило заем у какой-либо офшорной кампании, а кредит в банке был получен позже. В результате залоговое имущество отходило фиктивным офшорным кампаниям, аффилированным с собственниками предприятий-заемщиков, а банк оставался ни с чем.

В списке партии Владимира Зеленского «Слуга народа» журналисты обнаружили фамилию еще одного юриста, учувствовавшего в схеме по обману банков.

 

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