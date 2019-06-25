В Европе на неделе падут температурные рекорды

Европа замерла в напряженном ожидании. Континент вот-вот накроют волны обжигающе жаркого воздуха из Сахары. Испанский метеоролог Сильвия Лаплана прославилась удачным, по мнению журналистов, названием природного явления. Она назвала предстоящие жаркие дни с температурами до 40° и выше «инферно» (ад).

Аномальная жара в разы повышает вероятность возникновения лесных пожаров и летальных случаев, связанных с перегревом организма. Это значит, что работы на этой неделе хватит всем: и социальным работникам, и медикам, и пожарным, и полицейским и т. д.

Метеоагентство Meteo-France выставило третий (оранжевый) по четырехбальной системе уровень опасности. Жара пришла в Париж уже во вторник, но пика ждут в четверг и пятницу. Национальная компания французских железных дорог (SNCF) организовала бесплатную раздачу бутилированной воды на станции Монпарнас, а члены благотворительных организаций патрулируют парижские улицы и раздают воду бездомным. Местные власти открывают специальные помещения с работающими на полную мощность системами кондиционирования, где любой желающий может укрыться от аномальной жары.

«Меня очень тревожит, что некоторые люди не обращают должного внимания на жаркую погоду, — рассказала на пресс-конференции в Париже министр здравоохранения Франции Аньез Бузин, — и продолжают как ни в чем не бывало гулять или даже заниматься спортом под солнцем».

Министр образования Жан-Мишель Бланкер считает, что нельзя заниматься при таких высоких температурах, и распорядился перенести экзамены с четверга и пятницы на следующую неделю.

ФИФА выступила с рекомендациями и предостережениями для организаторов и участниц Кубка мира по футболу среди женщин, который проходит сейчас в девяти городах Франции, включая, конечно, Париж. Футбольные чиновники советуют организаторам устраивать дополнительные перерывы и переносить игры в случае особенно высоких температур. К счастью, большинство матчей проходит поздно вечером.

Во Франции к аномально высоким температурам начали относиться серьезно после августа 2003 года, когда от жары погибли около 15 тыс. человек, в большинстве люди пожилого возраста. К бдительности в эту неделю призвал соотечественников и президент Макрон.

В Испании метеобюро AEMET прогнозирует в четверг 42-градусную жару в долинах Эбро, Тагуса, Гвадианы и Гвадалахары. Очень высока вероятность лесных пожаров.

В Италии синоптики говорят о самых высоких температурах за десятилетие. Больницы готовятся к наплыву пациентов. В правительстве намерены в случае нехватки медиков призвать на помощь армейских врачей и медсестер.

На севере и в центральной части Италии, включая Рим, Флоренцию, Болонью, Милан и Турин, столбики термометров поднимутся до 37-40°. Ряд итальянских городов ждут новые температурные рекорды для июня.

Метеоролог Сабина Крюгер из немецкого метеобюро DWD ожидает побития июньского рекорда (38,2°), установленного во Франкфурте в 1947 году, в середине или конце недели. Температура вполне может достичь 39 и даже 40°. В Берлине столбики термометров поднимутся до 37°, что для немецкой столицы, конечно же, аномально жарко. Синоптики напоминают, что с солнцем придет сильная ультрафиолетовая радиация.

«Старайтесь подолгу не находиться на улице между 11 часами утра и 3 часами дня», — советуют специалисты. Даже в тени не стоит находиться без головных уборов и солнцезащитных очков. Обязательно использование солнцезащитных кремов для защиты кожи.

Общества защитников животных настоятельно призывают не забывать о наших младших братьях и ни в коем случае не оставлять без присмотра в машинах собак и кошек.

Швейцарская метеослужба MeteoSwiss призвала население нескольких кантонов готовиться к температурным рекордам и объявила четвертый уровень опасности. Синоптики устроили негласное соревнование, кто предскажет самую высокую температуру. На среду и четверг, самые жаркие дни в горной республике, прогнозы колеблются от 33 до 39°.