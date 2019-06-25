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Жителей Петербурга оставили без пляжного отдыха

Москва, 25.06.2019
  • Жителей Петербурга оставили без пляжного отдыха

Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора по результатам проверки качества воды признали все городские пляжи Санкт-Петербурга не соответствующими требованиям санитарного законодательства.

Согласно информации ведомства, социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды, водных акваторий, пляжей на соответствие требованиям санитарного законодательства проводился в Северной столицы в период с мая по июнь этого года. Всего специалистами Роспотребнадзора было взято более 80 проб воды из водных объектов, находящихся в городе.

В частности, проверялось качество воды на Суздальских озерах и Ольгинском водоеме, в Колонистском пруду и на пяти пляжах озера Разлив, а также на пляжах Финского залива и на озере Безымянное в Красносельском районе, передаёт РИА Новости.

Результаты исследования оказались для местных любителей пляжного отдыха неутешительными – по состоянию на 24 июня, эти водные акватории не прошли требования санитарного законодательства. Таким образом, все водные объекты Санкт-Петербурга не соответствуют гигиеническим нормативам. В этой связи ведомство не рекомендует использовать их для купания. При этом в Роспотребнадзоре предупредили, что попадание воды этих водоемов в человеческий организм приведёт к заражению кишечными инфекциями, вирусными гепатитами и другими инфекционными заболеваниями.

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