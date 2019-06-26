Гисметео, прогноз погоды на выходные: осень отменяется

Ранее прогнозируемый синоптиками приход осени, который ожидался на большей части Европейской России, отменяется. Согласно новому, подкорректированному прогнозу погоды, в ближайшие дни жителей регионов нашей страны действительно ждёт похолодание. Особенно это будет заметно после аномально высокой жары, которая наблюдалась всю прошлую неделю на Русской равнине. Однако, общий температурный фон в ближайшие входные будет отличаться от климатической нормы всего на несколько градусов, а где-то даже и в сторону повышения.

В частности, на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа в субботу, 29 июня ожидается плюс 21-23 днём и 11-16 градусов выше нуля ночью. В воскресенье, и вовсе температурные показатели могут оказать выше привычных. Так, в Калининграде 30 июня воздух прогреется до плюс 28 к полудню и до плюс 21 после полуночи.

Очень комфортная погода в выходные прогнозируется на азиатской территории страны. Например, в Якутии в предстоящий уикенд солнечно, без осадков и плюс 27; на Чукотке – плюс 16-18, возможны осадки, но низкой интенсивности. А вот в Магаданской области будет прохладно, пасмурно и дождливо (плюс 11-13). На остальной территории азиатской части страны – температура около нормы.

Гисметео. Прогноз погоды на предстоящие выходные в Москве

В Москве, по прогнозу Гисметео, погода уже сегодня немного испортилась, при этом с каждым днём воздух будет остывать на 1-2 градуса. Однако стремительного падения температурных показателей, как это прогнозировалось ранее, всё-таки не произойдёт. В субботу, 29 июня ожидается плюс 16-17, будет облачно с прояснениями. Возможны осадки, но не такие сильные, как ожидалось. В последний день июня в столичном регионе температура воздуха вернётся к привычным для конца первого летнего месяца показателям – будет плюс 21-22, облачно с прояснениями, пойдёт дождь, местами сильный.

Кроме того, ожидаются перепады атмосферного давления от 734-736 мм ртутного столба в субботу, до 748-750 в воскресенье. При этом резкое снижение давления произойдёт уже в пятницу, 28 июня – оно составит 730 мм ртутного столба – абсолютный минимум для этого дня. Предыдущий рекорд был установлен ещё в 1956 году, когда атмосферное давление опускалось до отметки в 732 мм ртутного столба.

Прогноз погоды по народным приметам

В народном календаре 29 июня – Тихонов день. Согласно приметам, если на Тихона папоротник с самого утра листья сворачивает – следующий день будет солнечный и жаркий; цветная радуга на небе белеет – начавшееся ненастье быстро закончится; если дождь пошёл – то чем меньше его капли, тем он будет более продолжительным; ранняя роса – к ясному дню; река убывает – жди ливень.

30 июня наши предки почитали мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Считалось, что если в этот день после полудня начался дождь – лить он будет до полуночи; багровый закат – предвещал скорую бурю; на поверхность земли выползли дождевые черви – к осадкам; утром трава сухая – к вечеру ждали дождь.