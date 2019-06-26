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Испания вышла из мирового кризиса 2008 года

Москва, 26.06.2019
Население Испании растет за счет мигрантов, которые приезжают на Пиренейский полуостров в надежде воспользоваться быстрым ростом испанской экономики.
#Мировая экономика
#Европа
#Кризис в Испании
#Экономика
  • Испания вышла из мирового кризиса 2008 года

Премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече со сторонниками у штаб-квартиры возглавляемой им Испанской социалистической рабочей партии в Мадриде. Слева - Бегона Гомес, супруга премьера

EPA/TASS Автор: JuanJo Martin

Для того, чтобы восстановиться после сильного кризиса, заставившего сотни тысяч человек отправиться заграницу на поиски работы, Испании потребовались десять лет. Сейчас за счет возвращающихся домой испанцев и жителей других стран, приезжающих на полуостров за «большими» деньгами, население увеличилось в 2018 году, как сообщает управление статистики Испании, на 276 тысяч человек и достигло наивысшего уровня – вплотную приблизилось к 47 миллионам человек. При этом в статуправлении обращают внимание на то, что миграция происходит как из традиционно ибероориентированных регионов и стран – Латинской Америки с Марокко, так и из других европейских стран, чего раньше не было.

Нынешний рост населения является разительным контрастом ситуации во время кризиса и в первые четыре года после него, до 2016 года, когда население Испании сократилось почти на 400 тыс. человек. Сокращение населения отражает глубину кризиса, во время которого (2008-13 годы)экономика Испании сократилась почти на 10%. В конце 2013 года более чем каждый четвертый испанец работоспособного возраста не имел работы, безрезультатно искали ее и почти 60% населения полуострова до 25 лет. Сейчас картина противоположная – текущий год является четвертым годом неуклонного экономического роста. Положение на рынке труда значительно улучшилось. Это объясняет и демографические изменения: резкое снижение эмиграции и рост миграции. Так, в прошлом году, впервые за семь лет, больше испанцев вернулись домой в Королевство, чем покинуло его.

С 2015 года испанская экономика развивается более быстрыми темпами, чем в среднем еврозона. Прогнозы на этот год тоже благоприятные. Промышленное производство предположительно вырастет в 2019 году на 2,3%, что вдвое выше темпов развития экономики в среднем по зоне евро. Последние четыре года примерно на два процента ежегодно увеличивается число новых рабочих мест. Не удивительно, что в Испанию едут работать жители таких европейских стран, как Португалия и Италия. Например, численность итальянцев, живущих на Пиренейском полуострове, в прошлом году увеличилась на 10% и достигла 244 тыс. Среди португальцев рост составил 3%.

«Итальянская экономика в стагнации много лет, а ее рынок труда находится в руинах, — объяснил профессор экономики Автономного университета Марсель Янсен. — Говоря с профессиональной точки зрения, в Испании гораздо легче сделать приличную карьеру. К тому же в ней знакомый «средиземноморский» образ жизни».

Самая многочисленная группа мигрантов в прошлом году прибыла в Испанию из испаноговорящих стран Латинской Америки, главным образом, из Венесуэлы. Приезжие из бывших испанских колоний могут получить уже через два года гражданство при соблюдении ряда условий.

ВВП Испании после 2008 года дважды принимался расти, но за этим следовали еще более глубокие падения. Нынешний рост идеи с 2015 года. Согласно рейтингу Давосского форума, особенно выделяются в лучшую сторону среди отраслей испанской экономики производство автомобильных комплектующих и аксессуаров, станкостроение, металлообработка, обувная индустрия, по которой  страна занимает 3-е место в мире. Правда, в так называемых высокотехнологичных отраслях испанская экономика пока ничем не отличилась.

В то же время, отдельные экономисты призывают не успокаиваться, потому что при всех положительных моментах в Испании достаточно проблем. Критики утверждают, что правительство в целом не имеет стройной и внятной политики в области иммиграции. К примеру, Мадриду не удалось развить рынок труда в таком направлении, чтобы он привлекал высококвалифицированных рабочих, и — положить конец зависимости от туризма и других секторов, не требующих квалифицированных рабочих.

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