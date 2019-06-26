Курс доллара: рубль ждет неприятный сюрприз

Российский рубль во вторник, 25 июня немного потерял свои позиции. Так, в 19:00 мск курс доллара на торгах Московской биржи по отношению к рублю составил 62,82 руб. Евро при этом стоил 71,51 руб.

Чуть позже доллар отреагировал на заявление, прозвучавшие в ФРС. В частности, курс доллара показал волатильную реакцию на комментарии чиновников Федрезерва. Напомним, глава американского регулятора Джером Пауэлл вновь озвучил аргументы в пользу более низких процентных ставок, однако дал понять, что сам факт сокращения ставок не является неизбежным. При этом президент ФРС Сент-Льюиса Джеймс Буллард заявил, что сокращение ставок сразу на 50 базисных пунктов является необоснованным.

По данным на 21:55 курс доллара составлял уже 62,90 руб. Курс евро 71,53. Через час доллар ещё укрепился и торговался на бирже уже по 62,96. При этом немного по отношению к рублю укрепилась и европейская валюта – 71,59. В дальнейшем рубль частично отыграл свои позиции. В итоге для курса доллара закрытие биржи завершил на отметке 62,835 руб., для курс евро – на 71,43.

Накануне доллар немного восстановил свои позиции не только к рублю, но и к евро. Произошло это после четырёх дней стремительного падения. Несмотря на это, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs (США), убеждены, что валюта Евросоюза всё еще остаётся фаворитом в этой паре. И это при том, что рынок закладывает в цены возможные в будущем стимулирующие меры Центробанка ЕС

Сейчас пришло время, когда инвесторы приступили к закрытию ранее открытых коротких позиции в евро, что усиливает темпы роста единой валюты. Поэтому уже в самой ближайшей перспективе выход из коротких позиций по евро будет стимулировать восходящую динамику курса евро к доллару.

Напомним, во вторник, 25 июня котировки в паре евро/доллар поднимались до 1.1411, что является трёхмесячным максимумом. В Goldman уверены, что такой прорыв привлечёт к покупкам импульсные фонды, стратегия который проста и заключается в наращивании позиций в случае прорыва какого-либо ключевого значения. Такое поведение спекулянтов в текущей ситуации приведет к увеличению темпов укрепления евро.

Накануне вечером на заявления в Федрезерве отреагировали фондовые рынки. Так доходность 2-летних облигаций США превысила 1.75%. Фондовый рынок на Wall Street мгновенно ушёл в отрицательную зону, а курс доллара к евро укрепился до 1.1350, установив суточный максимум.

Если же говорить о паре рубль/доллар, то как считают эксперты, здесь в дальнейшем можно ожидать некоторых сюрпризов, причём не самых приятных для рубля. Так, аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова полагает, что внешние факторы вполне могут ухудшить конъюнктуру для нацвалюты уже на следующей неделе. По её мнению, ключевым фактором здесь станут предстоящие в субботу, 29 июня в японской Осаке переговоры между президентом США Трампом и председателем КНР и Си Цзиньпином.

«Неопределенность относительно их исхода крайне высока, и сценарий с некоторой эскалацией конфликта нельзя исключить, – предположила она. – Реализация данного риска вполне может вернуть рубль выше отметок 63 руб. и 72 руб. в паре с долларом и евро соответственно».

Параллельно, чего опасается аналитик Нордеа, рубль потеряет серьёзную поддержку налогового периода, а фактор дивидендов из позитивного постепенно станет нейтральным на фоне роста объёмов обратной конвертации.