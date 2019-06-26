Медведев продлил действие продовольственного эмбарго

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому до 31 декабря 2020 года продлевается продовольственного эмбарго РФ против стран, которые в 2014

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, отмечается, что эмбарго введённое Россией с 7 августа 2014 года, действует в отношении продукции, поступающей на территорию РФ из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии, Канады, а также некоторых других государств Европы, в том числе Украины.

Ранее сообщалось, что 24 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ https://expert.ru/2019/06/24/putin-prodlil-dejstvie-kontrsanktsij/, согласно которому до 31 декабря 2020 года продлевается действие котнтрасанкций, введенных нашей страной в ответ на антироссийские ограничительные меры.