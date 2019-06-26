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На ИННОПРОМ-2019 ЕВРАЗ представит автоматизированную систему мониторинга горного транспорта, а также методы отработки нового месторождения

Москва, 26.06.2019
ЕВРАЗ приступил к реализации первого этапа инвестиционного проекта разработки нового Собственно-Качканарского месторождения титано-магнетитовых руд с содержанием ванадия. При разработке нового месторождения на ЕВРАЗ КГОКе будет применяться автоматизированная система мониторинга горно-транспортной техники в карьерах, которая в режиме реального времени отслеживает и передает диспетчеру и работникам информацию о местонахождении и параметрах работы всей техники в карьерах.
  • На ИННОПРОМ-2019 ЕВРАЗ представит автоматизированную систему мониторинга горного транспорта, а также методы отработки нового месторождения

Автоматизированную систему мониторинга горного транспорта, а также методы отработки нового месторождения компания ЕВРАЗ представит на своем стенде на выставке ИННОПРОМ -2019. Стенд компании будет представлен в Павильоне № 3

Промышленную добычу руды из нового Собственно-Качканарского месторождения карьера планируется начать в первом квартале 2021 года. Проект включен в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для Свердловской области. 

На реализацию первой очереди проекта планируется направить 6,4 млрд рублей. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

Ввод Собственно-Качканарского месторождения предполагает использование самых современных технологий: карьерных экскаваторов с емкостью ковша  20 кубических метров и большегрузных карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн. В дальнейшем планируется разместить крупное дробление руды непосредственно в карьере, подъем руды конвейером на борт карьера, где будут расположены дробилки средне-мелкого дробления. Доставка измельченной руды на фабрику обогащения будет осуществляться магистральным конвейером.

 «Реализация первой очереди проекта позволит сохранить добычу руды на ЕВРАЗ КГОКе на уровне 59 млн тонн в год, причем к 2024 году 22% всего объема руды, добытой на предприятии, будет обеспечивать Собственно-Качканарское месторождение, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - Это гарантирует стабильную работу другому крупному промышленному предприятию региона – ЕВРАЗ Нижнетагильскому металлургическому комбинату».

Справочная информация:

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 километрах от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера СКМ – 6 километров, ширина – до 4 километров, высота залегания пород – от 220 до 630 метров. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа – 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 миллионах тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

ЕВРАЗ – вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в
России, Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире
по объемам производства стали. В 2018 г. ЕВРАЗ произвел 13 млн тонн стали. Собственная база железной руды и
коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности компании. Консолидированная
выручка ЕВРАЗа за 2018 г. составила 12 836 млн долл. США, консолидированная EBITDA – 3 777 млн долл. США.

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