Нашли, на чем сэкономить

Деньги — это свобода

«По итогам мая в среднестатистических российских домохозяйствах оставалось порядка 28,7 тысячи рублей «свободных денег». За месяц рост объема свободных средств составил 4,7%», — говорится в исследовании. По сравнению с маем 2018 года индекс свободных денег повысился на 19,6%. В свою очередь среднегодовое значение индекса с учетом майского показателя составляет 25,6 тысячи рублей. «И если уже в апреле среднегодовое значение индекса свободных денег (24,5 тыс. руб.) превысило результаты прошлого года (24,1 тысячи рублей), то по итогам мая эта разница еще больше увеличилась», — указывает холдинг.

Президент «Ромира» Андрей Милехин связывает повышение показателя с тем, что россияне научились эффективно экономить, используя различные стратегии. «Другие индексы «Ромир» свидетельствуют, что наши потребители в мае не просто потратили меньше, но сделали это благодаря более низким тратам на привычные товары», — отметил он.

Росстат по итогам мая зафиксировал размер среднемесячной начисленной зарплаты на уровне 48,5 тыс. рублей, что на 8,1% больше уровня прошлого года. То есть , отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, номинальные доходы населения растут, однако в результате снижения покупательной способности рубля, то есть под влиянием инфляции, реальные располагаемые доходы в годовом выражении выросли в мае всего на 2,8%. Получается, делает вывод эксперт, что существенно богаче россияне не становятся, следовательно 5-процентный рост свободных денег по большей части обязан своим существованием тому, что россияне стали тратить меньше.

Минус для потребления

Справедливости ради Алексей Антонов отмечает, что такой рост вполне может быть объяснен сезонным фактором: в весенне-летний период домохозяйства традиционно снижают расходы на покупку продуктов питания в связи со снижением стоимости отдельных категорий товаров, в первую очередь сезонных овощей и фруктов. Часто расходы семейных бюджетов в принципе ужимаются в апреле-мае в связи с необходимостью формирования сбережений, которые позже будут направлены на организацию отдыха в период отпусков. Сезонные колебания объема свободных денег могут превышать даже 20% (особенно в декабре, когда выплачиваются годовые бонусы), но это не значит, что россияне становятся существенно беднее или богаче.

И все-таки в условиях низких темпов роста реальных располагаемых доходов рост свободных денег несет в себе существенный негатив для экономики, поскольку речь по сути идет о снижении потребления, полагает аналитик. Стимулирование внутреннего потребительского рынка — краеугольный камень политики большинства государств с развитой и развивающейся экономикой, желающего выбраться из кризиса.

США, ЕС, Япония, Китай - эти страны до недавнего времени проводили или продолжают проводить политику стимулирования потребления, поскольку чем активнее домохозяйства тратят, тем активнее развивается торговля, импорт, промышленное производство, банковский, финансовый и страховой рынки, растут налоговые и неналоговые доходы государства, развивается частный сектор, экономика переходит в фазу роста. Соответственно, если домохозяйства пояса затягивают, это приводит к обратному эффекту. Так что рост свободных денег без адекватного роста доходов — это скорее плохая новость.

Есть место празднику

Объём свободных денег, это, по сути, резерв домохозяйств на случай непредвиденных трат, и такая сумма, на самом деле, очень небольшая, добавляет, в свою очередь, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. В принципе, то, что в мае вырос объём свободных денег в домохозяйствах нет ничего необычного: было очень много праздников и поэтому некоторые расходы, которые россияне обычно несут в рабочие будни (например, расходы на транспорт или обеды на работе), в праздники не совершаются. Поэтому размер свободных денег на руках действительно становится больше.

Однако, считает аналитик, сильного роста этого показателя ждать не стоит. Реальные доходы населения в этом году, скорее всего, продолжат падение. Соответственно размер свободных денег в домохозяйствах может сократиться. Кроме того, постоянный рост налоговой и квазиналоговой нагрузки вряд ли даст возможность серьезно нарастить объём свободных денег.