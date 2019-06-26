Нашли, на чем сэкономить

«По итогам мая в среднестатистических российских домохозяйствах оставалось порядка 28,7 тысячи рублей «свободных денег». За месяц рост объема свободных средств составил 4,7%», — говорится в исследовании. По сравнению с маем 2018 года индекс свободных денег повысился на 19,6%. В свою очередь среднегодовое значение индекса с учетом майского показателя составляет 25,6 тысячи рублей. «И если уже в апреле среднегодовое значение индекса свободных денег (24,5 тыс. руб.) превысило результаты прошлого года (24,1 тысячи рублей), то по итогам мая эта разница еще больше увеличилась», — указывает холдинг.
Президент «Ромира» Андрей Милехин связывает повышение показателя с тем, что россияне научились эффективно экономить, используя различные стратегии. «Другие индексы «Ромир» свидетельствуют, что наши потребители в мае не просто потратили меньше, но сделали это благодаря более низким тратам на привычные товары», — отметил он.
Росстат по итогам мая зафиксировал размер среднемесячной начисленной зарплаты на уровне 48,5 тыс. рублей, что на 8,1% больше уровня прошлого года. То есть , отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, номинальные доходы населения растут, однако в результате снижения покупательной способности рубля, то есть под влиянием инфляции, реальные располагаемые доходы в годовом выражении выросли в мае всего на 2,8%. Получается, делает вывод эксперт, что существенно богаче россияне не становятся, следовательно 5-процентный рост свободных денег по большей части обязан своим существованием тому, что россияне стали тратить меньше.
Справедливости ради Алексей Антонов отмечает, что такой рост вполне может быть объяснен сезонным фактором: в весенне-летний период домохозяйства традиционно снижают расходы на покупку продуктов питания в связи со снижением стоимости отдельных категорий товаров, в первую очередь сезонных овощей и фруктов. Часто расходы семейных бюджетов в принципе ужимаются в апреле-мае в связи с необходимостью формирования сбережений, которые позже будут направлены на организацию отдыха в период отпусков. Сезонные колебания объема свободных денег могут превышать даже 20% (особенно в декабре, когда выплачиваются годовые бонусы), но это не значит, что россияне становятся существенно беднее или богаче.
И все-таки в условиях низких темпов роста реальных располагаемых доходов рост свободных денег несет в себе существенный негатив для экономики, поскольку речь по сути идет о снижении потребления, полагает аналитик. Стимулирование внутреннего потребительского рынка — краеугольный камень политики большинства государств с развитой и развивающейся экономикой, желающего выбраться из кризиса.
США, ЕС, Япония, Китай - эти страны до недавнего времени проводили или продолжают проводить политику стимулирования потребления, поскольку чем активнее домохозяйства тратят, тем активнее развивается торговля, импорт, промышленное производство, банковский, финансовый и страховой рынки, растут налоговые и неналоговые доходы государства, развивается частный сектор, экономика переходит в фазу роста. Соответственно, если домохозяйства пояса затягивают, это приводит к обратному эффекту. Так что рост свободных денег без адекватного роста доходов — это скорее плохая новость.
Объём свободных денег, это, по сути, резерв домохозяйств на случай непредвиденных трат, и такая сумма, на самом деле, очень небольшая, добавляет, в свою очередь, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. В принципе, то, что в мае вырос объём свободных денег в домохозяйствах нет ничего необычного: было очень много праздников и поэтому некоторые расходы, которые россияне обычно несут в рабочие будни (например, расходы на транспорт или обеды на работе), в праздники не совершаются. Поэтому размер свободных денег на руках действительно становится больше.
Однако, считает аналитик, сильного роста этого показателя ждать не стоит. Реальные доходы населения в этом году, скорее всего, продолжат падение. Соответственно размер свободных денег в домохозяйствах может сократиться. Кроме того, постоянный рост налоговой и квазиналоговой нагрузки вряд ли даст возможность серьезно нарастить объём свободных денег.